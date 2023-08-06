Українець перебрався в Каталонію.
Артем Довбик, колаж - ФК Жирона
06 серпня 2023, 16:15
Новоспечений гравець Жирони Артем Довбик звернувся до вболівальників нового клубу.
"Вітаю, вболівальники Жирони. Мене звати Артем Довбик. Я дуже щасливий бути тут. Побачимося сьогодні ввечері", – розповів Довбик.
Місцева преса повідомляє, що вартість трансферу склала 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та колишнім клубом Артема датським Мідтьюлланном.
Це підписання — найдорожче в історії представників Каталонії.
Нагадаємо, що в складі Жирони також виступає інший українець — колишній капітан київського Динамо Віктор Циганков.