Іспанія

Українець перебрався в Каталонію.

Новоспечений гравець Жирони Артем Довбик звернувся до вболівальників нового клубу.

"Вітаю, вболівальники Жирони. Мене звати Артем Довбик. Я дуже щасливий бути тут. Побачимося сьогодні ввечері", – розповів Довбик.

Місцева преса повідомляє, що вартість трансферу склала 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та колишнім клубом Артема датським Мідтьюлланном.

Це підписання — найдорожче в історії представників Каталонії.

Нагадаємо, що в складі Жирони також виступає інший українець — колишній капітан київського Динамо Віктор Циганков.