Іспанія

Наставник Реала підтвердив, що українець гратиме проти Альмерії.

Мадридський Реал в рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє проти Альмерії.

Андрій Лунін зіграє в цьому матчі в стартовому складі, про це на пресконференції заявив головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Оскільки Кепа адаптується, і оскільки Лунін добре зіграв у Більбао, саме Андрій зіграє завтра.

Кепа має дуже високий рівень, і він молодий та з міжнародним досвідом. Луніну бракує досвіду в цьому сенсі, і це цілком нормально для молодого хлопця. Ми не збираємося робити ротації у воротах. Обидва воротарі дуже хороші, але один матиме більше хвилин, ніж інший", - цитує керманича мадридців офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лунін та Кепа ведуть боротьбу за місце у стартовому складі Реала.