Іспанія

Українець пропустив швидкий м'яч, але згодом неодноразово виручав свою команду, чим допоміг здобути три очки.

Мадридський Реал у матчі другого туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Альмерію (3:1).

У цьому матчі взяв участь український воротар Андрій Лунін, який вийшов у стартовому складі "вершкових".

За поєдинок 24-річний українець зробив сім сейвів, перехопив один навіс, 34 рази торкнувся м'яча та віддав 19 точних передач із 20.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії українця в 7,7 балів, а їх колеги з SofaScore поставили Луніну оцінку в 8,2 бала. Це третя та друга найкращі оцінки у складі обох команд.

Найкращим гравцем був визнаний півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем, який оформив дубль та віддав гольову передачу. Його оцінки – 9,1 та 9,4 балів відповідно.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Альмерія – Реал.