Іспанія

Виникли проблеми з підписанням португальця.

Барселона продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, зокрема бажає підписати Жоау Канселу. Проте орендна угода може не відбутись.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Жоау Канселу не отримав сьогодні дозволу на поїздку до Барселони. Річ у тім, що за правилами фінансового фейр-плею каталонці все ще не мають права заявити португальця.

Зазначимо, що Барселона також не може зареєструвати нові контракти з Іньякі Пеньєю, Маркосом Алонсо та Іньїго Мартінесом.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Хаві та Рафінья можуть отримати дискваліфікацію від двох до чотирьох матчів.