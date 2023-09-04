Австрієць може опинитись в Саудівській Аравії.
Давід Алаба, getty images
04 вересня 2023, 20:59
Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують полювання на футболістів з європейських топ-ліг.
Як повідомляє портал aawsat.com, Аль-Іттіхад націлився на підписання захисника Реала Давіда Алаби.
Стверджується, що мадридці отримали пропозицію у вигляді 40 мільйонів євро, тоді як австрієць може отримувати 25 мільйоні євро на рік.
В минулому сезоні Алаба відіграв 39 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що цього Аль-Іттіхад стрімко наближався до трансферу Серхіо Рамоса.