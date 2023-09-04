Іспанія

Австрієць може опинитись в Саудівській Аравії.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують полювання на футболістів з європейських топ-ліг.

Як повідомляє портал aawsat.com, Аль-Іттіхад націлився на підписання захисника Реала Давіда Алаби.

Стверджується, що мадридці отримали пропозицію у вигляді 40 мільйонів євро, тоді як австрієць може отримувати 25 мільйоні євро на рік.

В минулому сезоні Алаба відіграв 39 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що цього Аль-Іттіхад стрімко наближався до трансферу Серхіо Рамоса.