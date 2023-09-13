Іспанія

Іспанський захисник незадоволений розповідями колишнього перекладача збірної Іспанії.

Сьогодні у ЗМІ гаряче сприйнялася інформація про те, що гравець збірної Іспанії Даніель Карвахаль домагався до однієї з офіціанток під час чемпіонату світу 2018 року, який проходив на території країни-терроста.

В одному з інтерв'ю мексиканець Алекс Пенья, який тоді працював перекладачем збірної Іспанії, розповів кілька історій із гравцями національної команди.

"Був на кухні, розмовляв з офіціантками. До мене підійшли Монреаль, Карвахаль та де Хеа. Попросили мене піти гуляти з ними та дівчатами. Ми зайшли в номер готелю, вони замовили горілку і кальян, а я виступив перекладачем. Раптом Карвахаль попросив мене передати одній з дівчат, що він хоче засунути їй свій член у горло", — наводить слова Пеньї The Objective.

Також перекладач розповів, що де Хеа, який тоді вже зустрічався зі своєю майбутньою дружиною, провів ніч з однією з дівчат.

Карвахаль заявив, що вся інформація в пресі про сексуальні домагання та політичні партії є брехнею, і що він подав до суду за наклеп.

"Вся інформація, яка прозвучала в медіа в ці дні щодо мене — абсолютно неправдива. Від моєї участі в політичних партіях до сексуального насильства на чемпіонаті світу 2018 року. Я вважаю абсолютно прикрим і надзвичайно делікатним, що ЗМІ мають право безкарно писати, надаючи довіри словам третіх осіб, заплямовуючи моє ім’я та честь. Вже подав до суду", — написав Карвахаль у твіттері.

Цього сезону Карвахаль провів чотири матчі у складі мадридського Реалу, в яких відзначився однією результативною передачею.