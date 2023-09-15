Київський клуб попрощався з легіонером.
Сідклей, Динамо
15 вересня 2023, 12:22
Київське Динамо на своєму офіційному сайті підтвердило відхід Сідклея.
ФК Динамо та лівий бек розірвали контракт за обопільною згодою сторін.
Нагадаємо, 30-річний бразилець перебрався до Динамо з Атлетіко Паранаєнсе влітку 2018 року за п'ять мільйонів євро. З того часу Сідклей провів лише 36 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Також за цей час Сікдлей кілька разів віддавався в оренду, виступаючи за Корінтіанс, ПАОК, Куябу та софійський ЦСКА.
Останнім часом бразилець тренувався із молодіжною командою "біло-синіх", оскільки на нього більше не розраховували.