Україна

Київський клуб попрощався з легіонером.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті підтвердило відхід Сідклея.

ФК Динамо та лівий бек розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, 30-річний бразилець перебрався до Динамо з Атлетіко Паранаєнсе влітку 2018 року за п'ять мільйонів євро. З того часу Сідклей провів лише 36 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Також за цей час Сікдлей кілька разів віддавався в оренду, виступаючи за Корінтіанс, ПАОК, Куябу та софійський ЦСКА.

Останнім часом бразилець тренувався із молодіжною командою "біло-синіх", оскільки на нього більше не розраховували.