Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Реал Сосьєдад. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

РЕАЛ МАДРИД — РЕАЛ СОСЬЄДАД

НЕДІЛЯ, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР ГРАДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У найближчому матчі між Реал Мадрид і Реал Сосьєдад обидві команди готуються до епічного протистояння на полі Сантьяго Бернабеу. Це зустріч двох іспанських футбольних титанів, яка завжди обіцяє великий футбол і багато емоцій.

Реал Мадрид, завжди борючись за лідерство в Ла Лізі, намагається підтвердити свою амбіційну форму. З поповненням новими талантами і під керівництвом досвідченого тренера, "королівський клуб" готовий до боротьби за перемогу. Ключовою фігурою є Джуд Беллінгем, який обіцяє блискучі моменти попереду, півзахисник впливає на гру команди в креативі.

Суперником Реала буде Реал Сосьєдад, який також демонструє стабільний футбол в цьому сезоні. Вони впевнено дають бій навіть найсильнішим командам. Іманол Альгуасіль побудував міцний клуб, який виграв трофей та повернувся до Ліги чемпіонів. Сильна оборона і здатність до швидких контратак — ось сильні сторони "чурі урдін".

Матч Реал Мадрид — Реал Сосьєдад обіцяє бути захоплюючим еталоном іспанського футболу. Фанати можуть очікувати багато моментів, адже обидві команди зацікавлені в здобутті трьох очок, мадридці не хочуть близько підпускати Барселону, а сан-себастьянці Бетіс.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Беллінгем — Родріго, Хоселу

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні — Субіменді, Меріно, Мендес — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

Не зіграють: Вінісіус, Гюлер, Мілітао, Куртуа — А. Сілва, Меркеланс

Під питанням: Менді, Себальйос — ..

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