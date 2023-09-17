Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 22:00.
Реал Мадрид - Реал Сосьєдад - Getty Images
17 вересня 2023, 08:15
У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Реал Сосьєдад. Протистояння повинно бути вельми цікавим.
РЕАЛ МАДРИД — РЕАЛ СОСЬЄДАД
НЕДІЛЯ, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР ГРАДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
У найближчому матчі між Реал Мадрид і Реал Сосьєдад обидві команди готуються до епічного протистояння на полі Сантьяго Бернабеу. Це зустріч двох іспанських футбольних титанів, яка завжди обіцяє великий футбол і багато емоцій.
Реал Мадрид, завжди борючись за лідерство в Ла Лізі, намагається підтвердити свою амбіційну форму. З поповненням новими талантами і під керівництвом досвідченого тренера, "королівський клуб" готовий до боротьби за перемогу. Ключовою фігурою є Джуд Беллінгем, який обіцяє блискучі моменти попереду, півзахисник впливає на гру команди в креативі.
Суперником Реала буде Реал Сосьєдад, який також демонструє стабільний футбол в цьому сезоні. Вони впевнено дають бій навіть найсильнішим командам. Іманол Альгуасіль побудував міцний клуб, який виграв трофей та повернувся до Ліги чемпіонів. Сильна оборона і здатність до швидких контратак — ось сильні сторони "чурі урдін".
Матч Реал Мадрид — Реал Сосьєдад обіцяє бути захоплюючим еталоном іспанського футболу. Фанати можуть очікувати багато моментів, адже обидві команди зацікавлені в здобутті трьох очок, мадридці не хочуть близько підпускати Барселону, а сан-себастьянці Бетіс.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Беллінгем — Родріго, Хоселу
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні — Субіменді, Меріно, Мендес — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа
Не зіграють: Вінісіус, Гюлер, Мілітао, Куртуа — А. Сілва, Меркеланс
Під питанням: Менді, Себальйос — ..
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