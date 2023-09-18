Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад.

Мадридський Реал напередодні у "королівському" дербі на Сантьяго Бернабеу в рамках п’ятого туру іспанської Ла Ліги здолав Реал Сосьєдад.

Реал — Реал Сосьєдад 2:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Федеріко Вальверде, на рахунку якого перший гол команди, розповів про свої враження від побаченого на полі.

"Найкраще, що ми зробили в цьому матчі, це не опустили руки після швидкого пропущеного м’яча. У суперників було чимало моментів біля наших воріт, і вже з першого з-поміж них вони змогли нам забили.

Але ми завжди намагаємось урятувати гру, якщо щось іде не на нашу користь. Гол на початку другого тайму допоміг нам продовжувати перебувати в боротьбі за кращий результат.

Анчелотті під час перерви сказав, що ми добре відіграли перший тайм, але бувають моменти, коли щось не виходить. Мені теж здається, що ми сьогодні відіграли добре.

Моменті, які ми створювали, було достатньо для того, щоб ми в підсумку змогли виграти, і кожен гравець, хто перебував на полі, сприяв тому, щоб ми мали можливість виграти.

Чи вірив я в те, що мені вдасться сьогодні забити? Я ніколи на це не покладаюсь, бо можу зробити свій внесок у загальний успіх будь-яким іншим чином", — заявив уругвайський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє проти Атлетіко в гостьовому столичному дербі.