Іспанія

Тренер прокоментував очікування від матчу з міланським клубом.

Тренер Реал Сосьєдада Іманол Альгуасіль сказав, що його команда повинна дати гідний бій Інтеру - повідомляє TMW.

"Ми готові. Але ми повинні бути готові в потрібний час. Для мене не важливий результат, важливо те, як ти граєш, завжди важливо те, як саме, незалежно від суперника.

Немає сенсу робити це за один день поетапно або миттєво, вам потрібна регулярність і послідовність, щоб бути надійною командою високого рівня.

Я вважаю за краще не говорити про Інтер, тому що якщо говорити про його сильні сторони або його чудових гравців, деякі можуть подумати, що краще не виходити на поле. Але все з точністю до навпаки, ми маємо бути собою.

Минулого року вони грали у фіналі, і вони могли виграти його, домінують у Серії А, але ми повинні виходити на поле з великою повагою, скромністю та усвідомленням того, що Ліга чемпіонів — це наш дім. Ми повинні насолоджуватися цим, але бути готові конкурувати із найкращими".

Я сподіваюся, що всі італійці, які прийдуть, залишать стадіон зі словами: "Боже мій, ці баски неймовірні".

Це інше, це Ліга чемпіонів, і там найкращі команди. Інтер є кандидатом на перемогу в Серії А, і ми всі повинні усвідомлювати цінність суперника" — підсумував він.