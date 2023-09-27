Іспанія

Під час пограбування там знаходились діти футболіста.

Іспанське видання Marca повідомляє, що ввечері 20 вересня під час гри Севільї з Лансом у Лізі чемпіонів (1:1), до будинку Серхіо Рамоса проникли злочинці та вкрали коштовні годинники, ювелірні вироби, дизайнерський одяг і готівку.

Відомо, що у помешканні на той момент було четверо дітей футболіста та няні, вони не постраждали.

Влітку Серхіо Рамос на правах вільного агента поповнив склад рідного клубу. Він перебував у системі Севільї з 1996 року, а у 2005-му перейшов у мадридський Реал, де згодом став всесвітньо відомим гравцем.