Під час пограбування там знаходились діти футболіста.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
27 вересня 2023, 13:59
Іспанське видання Marca повідомляє, що ввечері 20 вересня під час гри Севільї з Лансом у Лізі чемпіонів (1:1), до будинку Серхіо Рамоса проникли злочинці та вкрали коштовні годинники, ювелірні вироби, дизайнерський одяг і готівку.
Відомо, що у помешканні на той момент було четверо дітей футболіста та няні, вони не постраждали.
Влітку Серхіо Рамос на правах вільного агента поповнив склад рідного клубу. Він перебував у системі Севільї з 1996 року, а у 2005-му перейшов у мадридський Реал, де згодом став всесвітньо відомим гравцем.