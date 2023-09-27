Іспанія

Італійця чекають в іспанському клубі.

Контракт Карло Анчелотті з Реалом добігає кінця вже влітку 2024 року, тому в клубі шукали заміну італійському тренеру.

Як повідомляє Cadena SER, очолити "вершкових" може колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі. Також серед головних претендентів на роль головного тренера "королівського клубу" — наставник Баєра Хабі Алонсо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хабі Алонсо — перший в шорт-листі Баварії, якщо Тухель піде у відставку.