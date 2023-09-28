Іспанія

Стан Давіда Алаби стане відомим завтра після медичних тестів.

Захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер уникнув травми та зможе зіграти у найближчому матчі іспанської Ла Ліги проти Жирони. Про це повідомляє журналіст Мельчор Руїс у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у 30-річного німця не виявили пошкодження після гри з Лас-Пальмасом, незважаючи на те, що він кульгав після матчу.

Також зазначається, що стан захисника Давіда Алаби стане відомим завтра після медичних тестів. Він залишив поле достроково, отримав травму у першому таймі.

Нагадаємо, матч між Жироною, в якій виступають два українці Віктор Циганков та Артем Довбик, і Реалом, відбудеться 30 вересня, о 19:30 за київським часом.