Іспанія

Найбільше матчів іспанець провів у складі лондонського Челсі.

У сьомому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко обіграв Осасуну (2:0).

У цьому матчі взяв участь захисник Сесар Аспілікуета, який вийшов у стартовому складі "матрацників".

За інформацією OptaJose, для 34-річного іспанця це був 500 матч у топ-5 чемпіонатах Європи, де нещодавно Нідерланди замінили Францію.

Найбільше матчів Сесар провів у складі Челсі, де виступав 11 років – 349. Також на його рахунку 99 ігор за Осасуну та 47 за Еспаньйол.

Нагадаємо, Аспілікуета перебрався до Атлетіко минулого літа на правах вільного агента. На його рахунку п'ять зустрічей у складі "матрацників".

На Foоtball.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Осасуна — Атлетіко.