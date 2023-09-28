Іспанія

Слова тренера після яскравої виїзної перемоги.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перемогу над Вільярреалом (2:1) в матчі сьомого туру Ла Ліги.

"У нас 6 перемог поспіль, і це нелегко зробити у вищому дивізіоні. Ідея полягає у тому, як ми граємо. В суботу, у грі проти Реала, ми маємо насолоджуватися моментом і думати лише про матч. Це буде прекрасна гра, адже ми будемо грати проти однієї з найкращих команд світу в якості лідера.

Лідерство – це чудово, і ми маємо бути задоволені цим. Але якби ми не виграли, я б все одно сказав, що ми провели хорошу гру. Ми маємо продовжувати рости та допомогти клубу зробити крок уперед. Це може допомогти нам отримати нових гравців. Ми не можемо зупинитися на тому, що лідируємо у чемпіонаті", - підсумував тренер.

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Нагадаємо, Артем Довбик за цей час у новому клубі встиг відзначитися двома голами та двома результативними передачами.

А ось які оцінки отримали українці Жирони за матч проти "жовтої субмарини".