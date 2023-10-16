Евро-2015 (U-21)

Форвард молодіжної збірної України прокоментував прийдешній матч проти Англії.

Молодіжна збірна України серед юнаків віком до 21 року в рамках четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025 зіграє домашній матч у Кошице проти одноліток із Англії.

Напередодні протистояння нападник "синьо-жовтих" Ілля Квасниця розповів про стан команди.

"Як забивав Люксембургу? Була передача від воріт, Руслан Нещерет вибивав, а Єгор Гунічев продовжив головою. І вийшло так, що я вискочив віч-на-віч, був гострий кут. Вирішив вдарити, але вже через те, що був націлений на ворота, не побачив, що поле закінчується, і перелетів через рекламний щит.

Від удару спина боліла. А так — нормально. Відчуття від голу? Неймовірні. Приємно забивати свій перший гол.

Щодо Англії, то це дуже хороший суперник. Один з найкращих, напевно, команд у Європі. Складно буде грати, але ми зробимо все можливе, щоб взяти три очки. Мандраж? Немає переживання. Потрібно виходити і робити свою справу якнайкраще", — заявив український виконавець.

Матч Україна U-21 — Англія U-21 відбудеться 16 жовтня, о 19:30.