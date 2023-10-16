Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник задоволений своєю командою.

Наставник збірної Шотландії Стів Кларк оцінив вихід своєї команди до фінального турніру Євро-2024.

"Хотів би подякувати гравцям за вихід у фінальний турнір вдруге поспіль.

Після Євро-2020 я говорив, що хочемо знову стати постійними учасниками й другий вихід поспіль показує, що ми прогресуємо", - сказав Кларк.

В групі A в Іспанії та Шотландії по 15 очок, а у Норвегії – 10. При цьому, норвежці зіграли на один матч більше.

Раніше на Євро-2024 також вийшла збірна Туреччини.