Наставник задоволений своєю командою.
СТІВ КЛАРК, УЄФА
16 жовтня 2023, 10:56
Наставник збірної Шотландії Стів Кларк оцінив вихід своєї команди до фінального турніру Євро-2024.
"Хотів би подякувати гравцям за вихід у фінальний турнір вдруге поспіль.
Після Євро-2020 я говорив, що хочемо знову стати постійними учасниками й другий вихід поспіль показує, що ми прогресуємо", - сказав Кларк.
В групі A в Іспанії та Шотландії по 15 очок, а у Норвегії – 10. При цьому, норвежці зіграли на один матч більше.
Раніше на Євро-2024 також вийшла збірна Туреччини.