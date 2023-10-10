Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Талановитий вінгер не зможе допомогти своїй збірній проти Шотландії та Норвегії.

Національна збірна Іспанії готується до майбутніх поєдинків проти Шотландії та Норвегії, які відбудуться у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024.

Як повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації, юний талановитий вінгер команди Ламін Ямал, який на клубному рівні захищає кольори каталонської Барселони, залишив розташування "фурії рохи".

Таке рішення було прийняти після медичного обстеження 16-річного іспанця, яке зафіксувало висновок щодо неготовності футболіста зіграти проти Шотландії та Норвегії 12 та 15 жовтня відповідно.

Нагадаємо, раніше Ламін Ямал побив два рекорди у дебютній грі за збірну Іспанії, ставши наймолодшим дебютантом та наймолодшим автором гола в історії "фурії рохи".