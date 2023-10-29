Іспанія

Хорватський хавбек неймовірно гордий за свої виступи у складі "вершкових".

Вчора, 28 жовтня, у матчі 11 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал обіграв Барселону (2:1).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "вершкових" Лука Модрич, для якого це був 500 матч у складі мадридського клубу, за який він виступає з 2012 року.

За 500 матчів у складі Королівського клубу Модрич забив 37 голів та віддав 78 гольових передач.

"Дуже пишаюся тим, що так багато разів представляв цей клуб. Досягти такої цифри в Ель Класіко, здобувши перемогу — я не можу просити більшого. Я дуже радий, що досяг цієї цифри у кращому клубі в історії. Я поки не усвідомлюю, чого добився. Це велике число. Ці цифри надихають мене, тому що не багатьом гравцям вдавалося їх досягти", — наводить слова Модрича Marca.

Також хорват поділився своїми думками щодо виступів свого партнера по команді Джуда Беллінгема, який оформив дубль.

"Не можу знайти пояснень тому, що демонструє Джуд. Він тільки прийшов у Реал, але таке відчуття, що він у клубі вже давно. Усі задоволені його характером та його якостями. Невипадково він так чудово адаптувався. Він чудовий хлопець, незвичайний талант. Тепер йому не можна опускати планку", — додав Модрич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Реал.