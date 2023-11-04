Реал Сосьєдад — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ла Ліги 04.11.2023

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Сосьєдад та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

РЕАЛ СОСЬЄДАД — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 04 ЛИСТОПАДА, 22:00. РЕАЛЕ АРЕНА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВЬЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона поступилася у Ель-Класіко Реалу та відстає від лідерів. Колектив Хаві вів у рахунку після першого тайму і в цілому контролював гру, проте пропустив двічі від Джуда Беллінгема та залишився ні з чим. Реал Сосьєдад в свою чергу не зміг переграти Райо Вальєкано, зігравши внічию із непоступливим опонентом. Тепер відставання у таблиці між баскською командою та діючим чемпіоном складає лише п'ять пунктів.

На тижні Барселона не брала участь у Кубку Іспанії, а Реал Сосьєдад на виїзді мінімально переміг Буньйоль завдяки голу Карлоса Фернандеса. Втім, провів серйозну ротацію, тому лідери обох клубів повинні підійти до матчу відпочившими.

Виїзди "синьо-гранатових" до Сан-Себастьяну як правило не складаються. З 2007 по 2017 роки їм не вдавалося перемогти на цьому полі, лише після того ситуація почала дещо змінюватися. Лише одна нічия на наступному етапі, а поза тим одні вікторії. Минулого сезону, до прикладу, вдалося виграти 4:1 завдяки дублю Роберта Левандовські.

В загальному дане протистояння можна назвати достатньо результативним. Лише 10 разів у 192 поєдинках в усіх турнірах була нічия 0:0, навряд чи ми побачимо її і зараз.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Субіменді, Меріно — Кубо, Мендес, Барренечеа — Оярсабаль

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде — Лопес, Гюндоган, Гаві — Рафінья, Левандовські, Феліш

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