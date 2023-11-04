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  • Іспанія

    04 листопада 2023, 07:40

    Реал Сосьєдад — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ла Ліги 04.11.2023

    Football.ua представляє прев'ю матчу 12-го туру Прімери, який пройде 04 листопада та розпочнеться о годині 22:00.

    Реал Сосьєдад - Барселона - Getty Images
    Реал Сосьєдад - Барселона - Getty Images 04 листопада 2023, 07:40

    У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Сосьєдад та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим. 

    РЕАЛ СОСЬЄДАД — БАРСЕЛОНА 
    СУБОТА, 04 ЛИСТОПАДА, 22:00. РЕАЛЕ АРЕНА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВЬЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

    Барселона поступилася у Ель-Класіко Реалу та відстає від лідерів. Колектив Хаві вів у рахунку після першого тайму і в цілому контролював гру, проте пропустив двічі від Джуда Беллінгема та залишився ні з чим. Реал Сосьєдад в свою чергу не зміг переграти Райо Вальєкано, зігравши внічию із непоступливим опонентом. Тепер відставання у таблиці між баскською командою та діючим чемпіоном складає лише п'ять пунктів. 

    На тижні Барселона не брала участь у Кубку Іспанії, а Реал Сосьєдад на виїзді мінімально переміг Буньйоль завдяки голу Карлоса Фернандеса. Втім, провів серйозну ротацію, тому лідери обох клубів повинні підійти до матчу відпочившими. 

    Виїзди "синьо-гранатових" до Сан-Себастьяну як правило не складаються. З 2007 по 2017 роки їм не вдавалося перемогти на цьому полі, лише після того ситуація почала дещо змінюватися. Лише одна нічия на наступному етапі, а поза тим одні вікторії. Минулого сезону, до прикладу, вдалося виграти 4:1 завдяки дублю Роберта Левандовські. 

    В загальному дане протистояння можна назвати достатньо результативним. Лише 10 разів у 192 поєдинках в усіх турнірах була нічия 0:0, навряд чи ми побачимо її і зараз. 

    ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

    Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Субіменді, Меріно — Кубо, Мендес, Барренечеа — Оярсабаль 

    Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде — Лопес, Гюндоган, Гаві — Рафінья, Левандовські, Феліш 

    ПОТОЧНА ФОРМА

    ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

    footballпрогноз 1:3

    Команди

    Барселона Реал Сосьєдад

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    14 Севілья Севілья 10 10
    15 Кадіс Кадіс 11 10
    16 Мальорка Мальорка 11 9
    17 Алавес Алавес 11 9
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    19 Гранада Гранада 11 6
    20 Альмерія Альмерія 11 3

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