Іспанія

Бразилець мріє про кар'єру в складі мадридського Реала.

Нападник Реала Родріго Гоес розповів, що бачить своє майбутнє лише в мадридському клубі.

"Я не отримував жодних пропозицій з Саудівської Аравії. Я не зацікавлений у чутках про перехід в Англійську Прем'єр-лігу. Якщо бути чесним, то я думаю лише про виступ за Реал Мадрид. Більше не думаю ні про що. Я люблю Реал, тут все ідеально", — сказав бразилець.

Нагадаємо, Реал продовжив контракт з Родріго до 30 червня 2028 року.

Родріго прийшов у Реал у 2019 році, коли йому було лише 18 років. Він дебютував за клуб 14 вересня, а 25 вересня забив свій перший гол.

За п’ять сезонів він провів 179 ігор, у яких забив 39 голів і виграв 8 титулів: 1 Лігу чемпіонів, 1 Клубний чемпіонат світу, 1 Суперкубок Європи, 2 чемпіонати Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.