Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Іспанії прокоментував виступ команди в заключному матчі відбору до Євро-2024.

Збірна Іспанії напередодні завершила відбірковий цикл чемпіонату Європи-2024 перемогою над Грузією.

Іспанія — Грузія 3:1 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ команди.

"Я добре розумію, що це важкий і складний момент для Гаві, Барселони й для національної збірної. Ми спустошені, і за атмосферою в роздягальні здається, що ми програли.

Футбол — це ризикована справа, а травми неконтрольовані. Наша роздягальня наразі більше нагадає поминки. Я сказав гравцям, що ми повинні повернутись думками до футболу та навіть із розбитим серцем маємо продовжувати грати, щоб віддати данину пам'яті нашому травмованому товаришеві по команді.

Гаві каже, що це сталося не через удар суперника, а через невдале спирання на ногу — він неправильно наступив і його коліно вийшло з ладу. Гаві був ідеально готовий до матчу. Це був просто нещасний випадок.

Гравець розбитий і морально знищений, а я навіть не думав, що з ним таке колись може статися. Ми всі інколи думаємо, що є невразливими до обставин. У спорті травми — це найважчий і найгіркіший момент.

Я зараз не думаю про участь Гаві на чемпіонаті Європи з усіма наслідками або щось подібне. Я думаю тільки про здоров’я гравця. Це все, що мене турбує. Завтра ми побачимо результати аналізів, але навряд чи все менш серйозно, аніж здається.

Ще раз кажу — це була випадковість. Він якраз тривалий час відпочивав перед останньою грою. Правда полягає в тому, що це могло статись із будь-ким іншим. Зараз листопад, ми щойно пройшли половину сезону.

Це все — нещасні випадки, які мають більше наслідків, коли вони трапляються з такими гравцями, як Гаві чи Вінісіус. У футболі існує неконтрольований ризик", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що Іспанія в підсумку випередила Шотландію в групі A на чотири залікові бали.