Іспанія

Зізу втретє може очолити "королівський клуб".

Колишній хавбек Реала Гуті вважає, що на посаду головного тренера мадридців після відходу Анчелотті має прийти Зінедін Зідан. Якщо так станеться, то це буде третій прихід француза на посаду керманича "вершкових".

"Я хотів би знову побачити Зідана в Реалі. За Моурінью мені бувало нудно дивитися матчі, така реальність. Цей тренер не підходить для Реала.

Чому б Зідану не прийти втретє? Є тренери, які здатні довго працювати у цьому клубі, бо вони ідеально підходять", – сказав в ефірі El Chiringuito.

Раніше повідомлялось, що Зідан — фаворит Реала на випадок відходу Анчелотті.