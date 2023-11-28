Іспанія

Український форвард має м'язові проблеми.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував нічийний результат у матчі іспанської Ла Ліги проти Атлетіка (1:1), а також розповів про травму українського форварда Артема Довбика.

"Атлетік, безсумнівно, найкраща команда, яка приїжджала сюди. Я почуваюся дуже щасливим і дуже задоволеним цим набраним очком.

Жирона досягла позитивного моменту у чудовій грі між двома командами, у якій могло трапитися все, що завгодно, і продуктивність була дуже високою. Ггравці жодним чином не втратили обличчя в матчі.

Жирона — Атлетік 1:1 Відео голів та огляд матчу

Реал, Атлетіко, Бетіс, Реал Сосьєдад виграли. Якщо ми хочемо залишитися на вершині, ми маємо перемагати. Це дуже добре, що футболісти сердяться через нічию.

Довбик вибув в останній момент через травму литки і може пропустити матч проти Валенсії", - наводить слова Мічела Marca.

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков став найкращим гравцем Жирони у матчі проти Атлетіка.

Свій наступний матч Жирона проведе проти Валенсії, де виступає український форвард Роман Яремчук. Гра відбудеться 2 грудня о 15:00 за київським часом.