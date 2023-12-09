Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 16-го туру Прімери, який пройде 09 грудня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Бетіс та Реал Мадрид. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

БЕТІС — РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 09 ГРУДНЯ, 17:15. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР ГРАДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Форма попередніх тижнів однозначно говорить на користь Реала. Очні зіткнення також говорять на користь гранду з Мадрида. Колектив Карло Анчелотті, незважаючи на великі кадрові проблеми, пов'язані з деякими травмами, перебуває у відмінній формі. Перед першим свистком не дуже багато аргументів говорить на користь Бетіса.

Андалусійська команда за цей час перемогла Лас-Пальмас і Віллановезе, зіграла внічию з Севільєю і Альмерією, поступилася празькій Спарті у Лізі Європи. Зараз вони займають сьоме місце в Ла Лізі. Реал Мадрид йде першим, але друга Жирона має стільки ж очок. Мадридський гранд мають п'ять перемог поспіль, у яких вони провела три сухих матча. Вони не програвали жодного матчу з 24 вересня і поразки від Атлетіко.

Бетіс не виграв жодного матчу проти Реала з 2020 року. У шести матчах, зіграних з того часу, Реал Мадрид здобув три перемоги та три нічиї. Кожен раз, коли обидві команди ділили очки, були лише нульовки. Цього разу може бути результативний футбол.

В попередніх матчах було достатньо голів, в непоганій формі перебуває Джуд Беллінгем, демонструють впевнений футбол інші футболісти. Можна сказати, що свої аргументи мають і підопічні Мануеля Пеллегріні, втім враховуючи статистику та попередні зустрічі буде важко здобути потрібний їм результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселлья, Ріад, Абнер — Гвардадо, Рока — Діао, Іско, Перес — Жозе

Реал Мадрид: Аррісабалага — Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Модрич, Кроос, Беллінгем — Родріго, Хоселу

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