Іспанія

Тренер прокоментував виступи своєї команди.

Мануель Пеллегріні прокоментував виступи Бетіса - повідомляє AS.

"Наступний крок для Бетіса залежить від фінансової ситуації в клубі. Попередні роки ми ледь могли робити трансфери. Коли є стабільність, може бути більш конкурентоспроможна команда. Але у цього колективу немає стелі, ми змагаємося з будь-ким і виграли Кубок Іспанії. За те, що зроблено за ці чотири роки, можна зняти капелюха.

Бюджет і залучення гравців високого рівня дуже допомагають, але це не гарантує успіх. Я високо ціную те, що тут зроблено, при відсутності фінансових ресурсів, як у спортивному менеджменті, так і в раді директорів, і в тренерському штабі, і гравцях. Я не люблю порівнювати, реальність така, яка вона є і з нею треба працювати. Хотілося б, щоб було більше грошей. Але команда іноді реагує краще за такої ситуації, аніж коли було більше інвестовано в попередні роки.

Щоразу, коли ми послаблюємо команду, можливості зростання зменшуються. Треба мати потенціал, щоб замінити того, хто йде. У минулі роки гравці, які приїжджали, добре виступали. Якщо хтось піде зараз у січні, хоча я сподіваюся, що цього не буде, якщо в клубі немає грошей, його не замінять. Прийде інший футболіст, але не рівноцінна заміна. Заслуга команди в тому, що вона змогла подолати ці економічні умови.

Важко заперечувати, що травма Фекіра може вплинути на склад. Він найкращий гравець, який у нас був, зірковий футболіст. Але це заслуга цієї команди, яка вміла відповісти, коли було багато пошкоджень. Це свідчить про те, що вона функціонує непогано".

У 16-му турі Прімери Бетіс зіграє проти Реалу Мадрид.