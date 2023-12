Український нападник Жирони Артем Довбик опинився у командах тижня іспанської Ла Ліги за версіями найвідоміших статистичних порталів WhoScored і SofaScore.

Жирона — Алавес 3:0 Відео голів та огляд матчу 18.12.2023

Дубль у ворота Алавеса дозволив Довбику стати п'ятим за оцінкою у команді тижня від WhoScored.

Тоді як у сформованому SofaScore складі українець став другим — його випередив лише Лука Модрич.

