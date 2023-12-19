Від обох статистичних порталів українець отримав трохи більше 8 балів.
Артем Довбик, Getty Images
19 грудня 2023, 16:31
Український нападник Жирони Артем Довбик опинився у командах тижня іспанської Ла Ліги за версіями найвідоміших статистичних порталів WhoScored і SofaScore.
Жирона — Алавес 3:0 Відео голів та огляд матчу 18.12.2023
Дубль у ворота Алавеса дозволив Довбику стати п'ятим за оцінкою у команді тижня від WhoScored.
Тоді як у сформованому SofaScore складі українець став другим — його випередив лише Лука Модрич.
Нагадаємо, чергові голи Довбика допомогли Жироні спокійно здолати Алавес у 17 турі іспанської Ла Ліги.