Іспанія

Від обох статистичних порталів українець отримав трохи більше 8 балів.

Український нападник Жирони Артем Довбик опинився у командах тижня іспанської Ла Ліги за версіями найвідоміших статистичних порталів WhoScored і SofaScore.

Жирона — Алавес 3:0 Відео голів та огляд матчу 18.12.2023

Дубль у ворота Алавеса дозволив Довбику стати п'ятим за оцінкою у команді тижня від WhoScored.

🇪🇸 La Liga Team of the Week pic.twitter.com/GwqbmqzFmn — WhoScored.com (@WhoScored) December 19, 2023

Тоді як у сформованому SofaScore складі українець став другим — його випередив лише Лука Модрич.

🇪🇸 | Team of the Week



It's a Los Blancos-themed LaLiga TOTW this time! ⬜️



Not only do Real Madrid stand out as the only side represented by three players in our XI, but their midfield maestro Luka Modrić is also our Player of the Week. 👑 pic.twitter.com/uFyD4bliHe — Sofascore (@SofascoreINT) December 19, 2023

Нагадаємо, чергові голи Довбика допомогли Жироні спокійно здолати Алавес у 17 турі іспанської Ла Ліги.