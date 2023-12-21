Президент Реала привітав рішення суду щодо останніх рішень УЄФА та ФІФА.
Флорентіно Перес, Getty Images
21 грудня 2023, 12:19
Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.
На цю подію, яка відкриває шлях до розвитку Суперліги, відреагував президент мадридського Реала Флорентіно Перес, який стояв у витоків цього проєкту.
"Сьогодні великий день для історії футболу. Сьогодні ми перемогли. Футбол, вболівальники, свобода перемогли сьогодні.
УЄФА? Футбол більше ніколи не буде монополією. Суперліга буде повністю сумісна з національними змаганнями. Нова Суперліга буде відкритою для всіх", — заявив іспанський функціонер.
Найближчим часом очікується офіційна заява Реала з цього приводу й позиція УЄФА у відповідь на неї, а також новий проєкт Суперліги.