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Президент Реала привітав рішення суду щодо останніх рішень УЄФА та ФІФА.

Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.

На цю подію, яка відкриває шлях до розвитку Суперліги, відреагував президент мадридського Реала Флорентіно Перес, який стояв у витоків цього проєкту.

"Сьогодні великий день для історії футболу. Сьогодні ми перемогли. Футбол, вболівальники, свобода перемогли сьогодні.

УЄФА? Футбол більше ніколи не буде монополією. Суперліга буде повністю сумісна з національними змаганнями. Нова Суперліга буде відкритою для всіх", — заявив іспанський функціонер.

Найближчим часом очікується офіційна заява Реала з цього приводу й позиція УЄФА у відповідь на неї, а також новий проєкт Суперліги.