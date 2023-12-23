Іспанія

Відбувся перенесений поєдинок четвертого туру чемпіонату Іспанії.

У перенесеному матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко мінімально обіграв Севілью з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний м'яч був забитий на початку другого тайму, коли на 47 хвилині результативним ударом відзначився Маркос Льоренте.

Також зазначимо, що з 70 хвилини "матрацники" грали у меншості після вилучення Чаглара Сьоюнджю, який отримав пряму червону картку.

Після 18 турів Атлетіко набрав 38 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідерів Реала та Жирони на сім балів. У Севільї 16 очок і 15 рядок.

Атлетіко — Севілья 1:0

Гол: Льоренте, 47.

Атлетіко: Облак — Рікельме (Корреа, 46), Аспілікуета, Хіменес, Вітсель, Моліна (Льоренте, 46) — Ліно, Коке (Сьоюнджю, 66), Де Пауль — Грізманн (Мандава, 73), Мората (Сауль, 55).

Севілья: Дмитрович — Салас, Рамос, Гудель — Педроса (Янузай, 82), Торрес (Мір, 78), Сумаре, Ракітич (Соу, 53), Санчес — Окампос, Сусо (Ен-Несірі, 53).

Попередження: Моліна, Хіменес, Корреа, Вітсель, Де Пауль, Аспілікуета, Льоренте — Сусо, Салас, Рамос.

Вилучення: Сьоюнджю, 70 (пряма червона).