Відбувся перенесений поєдинок четвертого туру чемпіонату Іспанії.
Атлетіко - Севілья, Getty Images
23 грудня 2023, 19:15
У перенесеному матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко мінімально обіграв Севілью з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний м'яч був забитий на початку другого тайму, коли на 47 хвилині результативним ударом відзначився Маркос Льоренте.
Також зазначимо, що з 70 хвилини "матрацники" грали у меншості після вилучення Чаглара Сьоюнджю, який отримав пряму червону картку.
Після 18 турів Атлетіко набрав 38 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідерів Реала та Жирони на сім балів. У Севільї 16 очок і 15 рядок.
Атлетіко — Севілья 1:0
Гол: Льоренте, 47.
Атлетіко: Облак — Рікельме (Корреа, 46), Аспілікуета, Хіменес, Вітсель, Моліна (Льоренте, 46) — Ліно, Коке (Сьоюнджю, 66), Де Пауль — Грізманн (Мандава, 73), Мората (Сауль, 55).
Севілья: Дмитрович — Салас, Рамос, Гудель — Педроса (Янузай, 82), Торрес (Мір, 78), Сумаре, Ракітич (Соу, 53), Санчес — Окампос, Сусо (Ен-Несірі, 53).
Попередження: Моліна, Хіменес, Корреа, Вітсель, Де Пауль, Аспілікуета, Льоренте — Сусо, Салас, Рамос.
Вилучення: Сьоюнджю, 70 (пряма червона).