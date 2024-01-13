Іспанія

Завершився третій поєдинок 20 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги у суботу, 13 січня, Мальорка приймала Сельту.

Команди обмінялися голами у першому таймі, тоді як у другій половині зустрічі результативних ударів не було. Таким чином, Мальорка продовжила свою серію без поразок у турнірі до дев'яти матчів.

Мальорка — Сельта 1:1

Голи: Ларін, 43 — Аспас, 10

Попередження: Ларін, 37, Гонсалес, 45+2, Пратс, 88, Копете, 89 — Ларсен, 82

Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Копете, Лато (Ван дер Гейден, 80) — А. Санчес (Пратс, 70), Морланес (Маскарель, 70), С. Кошта (Дардер, 65), Д. Родрігес — Ларін

Сельта: Гуаїта — Мінгеса, Жаїлсон, Нуньєс, Домінгес, М. Санчес — Перес (М. Родрігес, 46), Тапія, Дотор (де ла Торре, 80) — Аспас (Дувікас, 70), Ларсен