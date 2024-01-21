Іспанія

Наставник Альмерії поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер Альмерії Гаїска Гарітано прокоментував поразку своєї команди у скандальному матчі іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала (2:3).

"Зазвичай я ніколи не говорю про суддів, але, якщо висловлюватись словами, я гарячіше, ніж... Якщо ви все це бачили, то ви все розумієте.

Це не вперше, коли це відбувається зі мною тут. У мене немає слів, щоб підбити підсумок того, що сталося сьогодні. Що я можу сказати?

Ви ж бачили гру, і те, що сталося. Потім нас, тренерів, карають за такі розмови. Моя думка марна, тому що ви все бачили. Я протестував проти багатьох рішень, але більше нічого не міг зробити", — наводить слова Гарітано AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Альмерія.