Іспанія

Класний матч на Беніто Віямарін.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріно прокоментував домашню поразку від Барселони (2:4) в рамках 21-го туру Ла Ліги. Цитує чілійця Marca.

"Я був задоволений другим таймом. У першій половині вони володіли м'ячем, але не можна сказати, що суперник створив багато моментів, хоч і забили хороший гол. Вони більше володіли м'ячем та більше контролювали гру, але другий тайм був абсолютно нашим.

Барса зробили рахунок 0:2 на початку другої половини і зникли з поля. У нас були шанси після голів Іско.

Якщо ми не інтенсивні та не організовані, нам важко відвоювати м'яч. Вони багато володіли м'ячем.

У першому таймі ми пресингували у верхній частині поля. Наше прагнення перемоги призвело до того, що ми програли матч на 90-й хвилині. Дуже прикра поразка", — заявив засмучений тренер севільського клубу.