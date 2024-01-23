Іспанія

У чвертьфіналі турніру команда Мічела зіграє проти Мальорки.

Жирона у своїх соціальних мережах опублікувала заявку команди на майбутній матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії проти Мальорки.

До списку футболістів потрапили обоє українців — вінгер Віктор Циганков та нападник Артем Довбик.

Також повернувся до заявки захисник Ерік Гарсія, який пропустив останні матчі через травму.

Нагадаємо, матч Мальорка – Жирона відбудеться завтра, 24 січня, о 20:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив до команди тижня Ла Ліги від WhoScored.