Іспанія

Реал ризикує отримати значні кадрові труднощі перед великою грою.

Мадридський Реал завершує підготовку до домашнього дербі проти Атлетіко в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Напередодні гри Карло Анчелотті має проблеми кадрового характеру, оскільки стало відомо про те, що дискваліфікацію опорного півзахисника Орельєна Чуамені через перебір жовтих карток, щодо п’ятої з яких клуб подавав апеляцію, таки було остаточно ухвалено.

Однак на цьому проблеми "галактікос" себе не вичерпали.

Німецький центральний захисник Антоніо Рюдігер з’явився на останньому тренуванні разом із іншими гравцями основного складу, але працював за індивідуальною програмою та постійно перебував під наглядом фізіотерапевтів.

Як повідомляє іспанська преса, причини для цього мають насторожувати вболівальників Реала, бо йдеться про травму підколінного сухожилля.

Наразі участь Рюдігера в прийдешньому матчі перебуває під питанням.

Матч Реал — Атлетіко відбудеться лютого, о 22:00.