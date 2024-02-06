Україна

Півзахисник Шахтаря Віктор Цуканов — про підписання нового контракту та адаптацію.

Шахтар оголосив про продовження контракту з талановитим вихованцем Віктором Цукановим. Нова угода з 18-річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року. Футболіст поділився думками щодо нового контракту.

"Дуже приємно та несподівано, враховуючи, що підписав контракт влітку і вже отримав пропозицію нового контракту. Хвилювався, не знав, що робити. Для мене це великий прогрес, оскільки за два роки я перебуваю на зборах із першою командою завдяки старанній роботі та бажанню грати", – цитує 18-річного хавбека пресслужба клубу.

Раніше повідомлялося, що новачок Шахтаря пропустить кілька тижнів через травму.