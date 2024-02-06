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Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний поділився думками про четвертий контрольний матч на іспанських зборах проти естонської Левадії — 2:2.

4 лютого Кривбас провів черговий матч на зборах. Криворізька команда розписала мирову з естонською Левадією — 2:2. Після гри захисник Данило Бескоровайний висловився про результат матчу.

"Гра вийшла доволі інтенсивною. Перші 5-7 хвилин вони майже нічого не давали нам зробити, пресингували. Але потім ми перехопили ініціативу, забили два голи. Прикро, звісно, що пропустили двічі: з пенальті та наприкінці курйозний мʼяч.

Кожен матч – це якийсь позитив, адже на помилках вчаться. Але краще вчитись на чужих помилках. Треба рухатись далі, аналізувати, що не виходить та виправлятись.

Моментів вистачало, треба було забивати більше. Моменти є і це добре. Впевнений, у подальшому хлопці тільки покращать відсоток їх реалізації", — наводить слова гравця офіційний сайт клубу.

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