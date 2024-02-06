Ключовий виконавець Бетіса Іско травмувався та потребує часу на лікування.
Іско, фото - Бетис
06 лютого 2024, 15:55
Офіційний сайт Бетіса повідомляє, що атакувальний півзахисник команди Іско отримав пошкодження м'яза лівого коліна. Лікарі розглядають можливість консервативного лікування – без операції.
Строк відновлення не вказаний. Але даними Onda Cero, він може пропустити від півтора до двох місяців.
В поточному сезоні 31-річний іспанець зіграв 29 матчів за Бетіс, забив 7 голів та зробив 5 асистів.
Раніше повідомлялось, що Іско провів 350-й матч у Ла Лізі.