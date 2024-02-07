Завершився матч іспанського кубку.
Мальорка - Реал Сосьєдад - Getty Images
07 лютого 2024, 00:28
Мальорка та Реал Сосьєдад зіграли нульову нічию у першому півфінальному матчі Кубку Іспанії. Командам вдалося не реалізувати свої моменти.
Мальорка — Реал Сосьєдад 0:0
Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Настасич, Копете, Х. Коста — Родрігес (Санчес, 77), С. Коста (Маскарель, 90), Дардер (Морланес, 77) — Пратс (Мурікі, 67), Ларін (Радонич, 77)
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан — Мендес, Субіменді, Меріно (Турр'єнтес, 90), Барренечеа (Магунаселая, 90) — Садік (Сілва, 78), Кубо
Попередження: Копете, Родрігес — Субельдія, Меріно, Сілва