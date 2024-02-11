Іспанія

Важка поразка "казкової" Жирони.

У 24-му турі іспанської Ла Ліги, мадридський Реал знищив каталонську Жирону на Сантьяго Бернабеу (4:0). Головний тренер "жиронців" Мічел прокоментував важку поразку від "королівського" клубу. Його слова наводить Marca.

"Ми зіграли не на потрібному рівні. Але не можу дорікнути команді. Жирона просто не на тому рівні, на якому знаходиться наш суперник. Такі матчі допомагають удосконалюватись.

Ми проводимо неймовірний сезон, але це не наша Ла Ліга. Нам не вистачає ще одного чи двох кроків. Ніколи не відчував, що ми можемо перемогти, але ми все ще ніби уві сні.

Завданням на матч було намагатися бути конкурентними проти Реала, але не вийшло. Становище, в якому ми знаходимося, є привілейованим. Заперечити нічого.

З Реалом на такому рівні можуть конкурувати лише чотири чи п'ять команд у світі. Вони демонструюють фантастичний футбол", — сказав після матчу іспанський фахівець.

Наразі, Жирона відстає від Реалу на п'ять пунктів. В свою чергу, Барселона знаходиться на відстані шести очок від команди Довбика та Циганкова, маючи гру в запасі.