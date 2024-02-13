Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал виграв у теоретично чемпіонському матчі, а Барселона не виграла в однієї з найслабших команд у чемпіонаті.

Результати туру

Реал вдома розгромив Жирону

У цьому матчі Карло Анчелотті необхідно було знову вирішувати ситуацію з центром захисту. Едер Мілітао, Давід Алаба, Начо та Антоніо Рюдігер не змогли взяти участь у матчі. В черговий раз італійський тренер добре тактично налаштував свою команді і це дозволило виграти в конкурента за титул. Тактичні ходи в зустрічі виявилися виправданими.

Важливою дуелю стала зустріч між Яном Коуто і Вінісіусом. Саме із його флангу вінгер забив розкішний стартовий гол у матчі, а також регулярно створював йому проблеми і наступні м'ячі Реала було забито в основному саме так.

Вінісіус – герой матчу, але ми не можемо не відзначити дуже хорошу роботу всієї команди. Завдяки опусканням в лінію Феде Вальверде і формуванню 5 захисників, а також мінімазації простору між лініями мадридській команді вдавалося не допускати ривків Артема Довбика та його товарищів, а також добре вибігати у свої атаки.

Дублем відмітився Джуд Беллінгем, але через пошкодження змушений був залишити газон, тепер як мінімум декілька тижнів він буде відновлюватися.

Майже весь матч Реал намагався захищатися за рахунок володіння м'ячем і компактності вкупі з відмовою від високого пресингу Жирони, що спрацювало добре. Коли команда Мічела навіть доходила до чужої третини, вона не мала особливих варіантів, куди необхідно далі віддавати передачу і вриватися, а атакувальні дії в матчі були невдалими на фоні такого Мадриду.

Були намагання трішки змінити гру у другому таймі, але іспанський гранд намагався добре грати у перехідних фазах і ближче до завершення ще й не реалізував одинадцятиметровий удар.

Чудова зустріч у виконанні Реала, що знову вказує на фаворита у гонці за чемпіонство. Стосовно Жирони необхідно акцентувати на деяких відсутніх гравцях, але це була чиста поразка каталонської команди.

Барселона знову не змогла виграти у чемпіонаті

Барселоні необхідно було вигравати і намагатися бодай якось зачепитися за вище місце у турнірній таблиці. Марк-Андре тер Штеген повернувся в стартовий склад, але не вистачило Рональда Араухо, який сидів на лаві запасних. Цього разу лінію оборони сформували Жюль Кунде, Пау Кубарсі, Іньїго Мартінес і Жоау Канселу. Андреас Крістенсен знову грав на позиції опорного півзахисника, підтримуючи тріо в півзахисті: Френкі де Йонг, Ілкай Гюндоган, Педрі. Ламіне Ямал грав на правому фланзі, а Роберт Левандовські в атаці. Рафінья відновився, але почав матч на лаві запасних.

Початок матчу був досить рівним і перші два удари, хоч і заблоковані, але були на рахунку гостей. У відповідь Роберт Левандовські красиво зіграв на Ілкая Гюндогана, але йому не вдалося забити. На 15-ій хвилині Барселона тиснула на Гранаду, і м’яч довго кружляв навколо її штрафного майданчика, поки нарешті Жоау Канселу не виконав ідеальний навіс, а Ламіне Ямал завершив формальності, відправивши м’яч у сітку з найближчої відстані. Гості могли зрівняти рахунок після помилки тер Штегена, але не скористалися нагодою. Німець з початку матчу погано почувався з м'ячем у ногах і була помітна велика перерва в грі. На 26-й хвилині могли відзначитися спочатку Ламіне Ямал, а потім і Педрі, але захисники зуміли зрізати його навіс і вибити м'яч.

Барселона вела, але не змогла домінувати над слабкою Гранадою. Гості своїм пресингом ефектно утруднювали передачу м’яча, хоча його не можна було назвати занадто топовим. На 41-й хвилині Роберт Левандовські завдав невдалий удар з непоганої відстані. Гранада відповіла на 43-й хвилині — Рікард Санчес сильним ударом перетворив влучний простріл Факундо Пеллістрі у гол, зрівнявши рахунок. Барселона знову спробувала атакувати, але перший тайм завершився нічиєю.

У другому таймі гра господарів виглядала так само. На 60-й хвилині Гранада провела одну з небагатьох атак у другому таймі, а Барселона показала пасивний захист, завдяки якому після виносу Пау Кубарсі м'яч швидко потрапив до Мірто Узуні, а потім до Факундо Пеллістрі, який пробив у порожній кут. Це був чудовий підсумок поганої гри Барселони в цьому матчі.

Господарям вдалося швидко відповісти. Ілкай Гюндоган віддав чудовий пас на Роберта Левандовські, а форвард точним ударом зрівняв рахунок. Вже на 66-ій хвилині гості знову вийшли вперед завдяки Мікелю. Тим часом Андреса Крістенсена замінив Фермін Лопес, що мало дати більше можливостей в атаці. На 79-й хвилині Барса зрівняла рахунок, але гол не зарахували.

На 81-й хвилині Ламіне Ямал отримав м'яч і пробив з-за меж штрафного, м'яч залетів у сітку воріт, але здобути ще один гол не вийшло. Не минуло й хвилини, як Гранада мала дві чудові нагоди забити четвертий м'яч. У доданий час Ламіне Ямал спробував перекинути воротаря, але йому не вистачило влучності. Барселона намагалася виграти, але не змогла. Гранада вдруге в цьому сезоні здобула один бал на виїзді. Чи варто додати ще щось?

Коротко про інші матчі туру:

- Бетіс виграв у Кадіса на виїзді (2:0). Вілліан Жозе забив гол і віддав асист та допоміг команді увійти до зони єврокубків.

- Алавес і Вільярреал зіграли результативну нічию (1:1). На гол Саму Омородіона відповів Хорхе Куенка.

- Реал Сосьєдад вдома програв міцній Осасуні у непростому матчі (1:0). У другому таймі забив Анте Будімір і господарі не реалізували достатньо ударів по гостьовим воротам, Роман Яремчук провів матч на лаві запасних.

- Лас-Пальмас вдома обіграв Валенсію (2:0). Марк Кармона забив гол і віддав асист.

- Мальорка вдома виграла у Райо Вальєкано (2:1). У доданий час другого тайму вирішальний гол забив Ведат Мурікі.

- Севілья вдома обіграла Атлетіко (1:0). Єдиний м'яч записав на свій рахунок Ісаак Ромеро, а Альваро Мората отримав пошкодження і не зіграє у найближчих матчах.

- Альмерія та Атлетік зіграли нульову нічию (0:0). Червону картку у другому таймі отримав Ларджі Рамазані.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг



Інша статистика

Найкращий гол 25-го туру Прімери

Пабло Форнальс (Бетіс)

Вінісіус (Реал Мадрид)

Найкращий гравець 25-го туру Прімери

Вінісіус та Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — гол і два асисти та дубль

Ламін Ямал (Барселона) — дубль у ворота Гранади

Символічна збірна 25-го туру Прімери

Таблиця

Розклад 25-го туру Прімери