Іспанія

Перемогу "нервіонцям" приніс єдиний м'яч Ісаака Ромеро.

У матчі 24 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко в гостях мінімально поступився Севільї з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 15 хвилині, а його автором став Ісаак Ромеро.

Також додамо, що наприкінці першого тайму травму отримав нападник "матрацників" Альваро Мората, який залишив поле у сльозах.

Після 24 турів Атлетіко посідає четверте місце, набравши 48 очок, а у Севільї — 23 бали та 15 рядок.

Севілья — Атлетіко 1:0

Гол: Ромеро, 16.

Севілья: Нюланд — Акунья, Рамос, Баде, Навас (Санчес, 65) — Окампос, Сумаре, Соу (Жордан, 88), Торрес (Сусо, 65) — Ромеро (Ламела, 78), Ен-Несірі (Педроса, 88).

Атлетіко: Облак — Ермосо, Пауліста, Вітсель (Мандава, 66) — Ліно (Рікельме, 84), Барріос (Моліна, 46), Коке (Корреа, 61), Де Пауль, Льоренте — Мората (Депай, 46), Грізманн.

Попередження: Сусо, Ен-Несірі — Вітсель.