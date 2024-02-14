Для 36-річного фахівця це перша самостійна робота.
Іньїго Перес, Getty Images
14 лютого 2024, 15:26
Райо Вальєкано на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Іньїго Перес.
Деталі угоди із 36-річним іспанським фахівцем не розголошуються.
На своїй новій посаді Перес замінив раніше звільненого Франціско Родрігеса.
Зазначимо, що для Переса це перша самостійна робота – до цього він працював асистентом Андоні у Райо у сезоні-2022/23.
Також додамо, що Райо здобув лише одну перемогу в останніх 14 матчах – команда посідає 14 місце у Ла Лізі.