Іспанія

Коментар від вінгера щодо продовження угоди з командою Ла Ліги.

Такефуса Кубо розповів щодо своїх планів на майбутнє - цитує ресурс Cadena SER.

"Коли відбувається продовження угоди — це означає, що обидві сторони задоволені, і це правда в моєму випадку. Я дуже щасливий тут, і на даний момент я думаю, що клуб також задоволений мною.

Це правда, що люди мене дуже люблять, особливо у Реал Сосьєдаді, я не знаю чому, може тому, що я хороша людина. Це вам доведеться в них запитати".

Цього сезону 22-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 4 асисти.