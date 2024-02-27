Іспанія

Наставник "жирондинців" поділився своїми думками після гри з Райо Вальєкано.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано (3:0), у якому голом відзначився українець Віктор Циганков.

"Ми знали, що Райо – це команда, яка рідко створює моменти та має хороші контратаки. Суперник має гравців, які тримають м'яч та здатні виводити партнерів у вільний простір. У першому таймі ми були надто вертикальні і це призвело до безлічі втрат. У другому таймі гол дав нам душевний спокій.

Райо зіграло дуже добре, навіть у меншості, але ми змогли забити голи після контратак. Дуже складний матч і рахунок 3:0 не показує те, що ми бачили на полі. Гра була набагато рівніша.

Попереду ще багато потрібно зробити. Команді потрібно було перемогти після трьох невдач. Ми знову перемогли і є найрезультативнішою командою у лізі. Ми хочемо продовжувати залишатися собою до кінця. Сподіваюся, що ми зможемо продовжувати боротися за місця у Лізі чемпіонів. Від п'ятого місця нас відокремлює десять очок, так що нам ще багато треба зробити. Нам потрібно продовжувати працювати на 100%, щоб мати змогу здійснити мрію, забезпечивши місце у Лізі чемпіонів.

Жовта картка Савіо? Я думаю, що Савіо треба повчитися. Він знав, що за зняту футболку йому дадуть жовту картку... це мені не подобається. Це правда, що все це емоції від голу, але йому є що покращувати. Сподіваюся, ми зможемо насолодитися ним і наступного сезону. Було б дуже добре", — наводить слова Мічела Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Райо Вальєкано.