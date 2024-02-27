Україна

Богдан Лєднєв розпочав тренування за індивідуальною програмою на базі Дніпра-1.

Наприкінці 2023 року півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв зламав ногу на тренуванні. Футболіст всю зиму проходив реабілітацію після травми. В інтерв'ю клубним ЗМІ він розповів про своє відновлення.

"Найгостріша стадія вже минула, нога зрослася. Буду приступати до бігової роботи, до вправ з м’ячем. Сподіваюсь, найближчим часом долучитися до загальної групи.

Відновлення після травми – це дуже важка робота. Цього ніхто не бачить, але це щоденна рутина, яку необхідно робити, аби повернутися до тренувань з командою. Кожного дня доводиться двічі тренуватися по 2-3 години, проходити процедури", — сказав Лєднєв.

Лєднєв отримав перелом малої гомілкової кістки.

Нинішнього сезону Леднєв провів 20 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.