Іспанія

Хорватський хавбек поки що не визначився зі своїм майбутнім.

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич може залишити "вершкових" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 38-річний хорват вже має на столі пропозиції від клубів американської ліги МЛС та з чемпіонату Хорватії.

Також зазначається, що сам футболіст поки не прийняв рішення про своє майбутнє, а його контракт з мадридським клубом закінчується влітку.

У нинішньому сезоні Модрич провів 29 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що загребське Динамо хоче повернути Модрича.