Іспанія

За невідомих причин у клубі змінили своє рішення.

Дані Алвеса, засудженого до 4,5 років ув'язнення за зґвалтування, повернули у розділ "легенди" на офіційному сайті Барселони.

Раніше бразильського захисника виключили зі списку. Тоді клуб не зробив офіційної заяви з поясненням такого рішення, але мало місце припущення, що ця дія була прямою відповіддю на визнання Алвеса винним.

До списку легенд "блаугранас" включено понад сотню гравців, які виступали за клуб у різні періоди з моменту його заснування.

Нагадаємо, ми вже розповідали подробиці триденного судового розгляду справи Дані Алвеса, за підсумками якого його визнали винним у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.