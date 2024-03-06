Іспанія

Перша зустріч команд завершилася з нічийним результатом.

Вінгер Барселони Ламін Ямал може встигнути відновитися до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 16-річний іспанець близький до відновлення і медичний персонал "блаугранас" уважно стежить за здоров'ям футболіста.

Зазначається, що Ямал може потрапити до заявки на майбутній матч Ла Ліги проти Мальорки.

У нинішньому сезоні Ямал провів 36 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, матч Барселона — Наполі відбудеться 12 березня о 22:00 за київським часом. У першій грі було зафіксовано нічию — 1:1.