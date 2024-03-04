Іспанія

Коментар головного тренера Барселони Хаві після матчу з Атлетіком (0:0).

У 27-му турі Ла Ліги Барселона втратила очки на Сан-Мамесі в грі з Атлетіком (0:0). Після матчу наставник "блаугранас" Хаві заявив, що команда не втратила надію поборотись за чемпіонство.

"Нам було дуже важко увійти в гру. Здається, ми не розуміли, наскільки важливо вигравати єдиноборства, уникати пресингу. Ми не грали добре і не відчували себе комфортно на полі. Перші 15-20 хвилин ми були в порядку, решту — ні. Нам потрібно бути самокритичними й набагато більше вдосконалюватися, якщо ми хочемо конкурувати за титул.

Це була втрачена нагода, я відчуваю розчарування. Але завжди будуть такі ігри, просто жахливі ігри. Єдиний позитивний момент — те, наскільки добре ми грали у захисті.

Ми все ще в перегонах у Ла Лізі. Залишилось 11 матчів. Звісно, треба продовжувати боротися. Дуже важко зрозуміти, чому нам не вистачило ентузіазму на перемогу сьогодні, особливо з огляду на те, що Жирона та Реал втратили очки", — цитує наставника Blaugranam.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Барселона у 27 турі Ла Ліги-2023/24.