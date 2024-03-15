Збірна Іспанії оголосила свій склад на матчі у березні - повідомляє офіційний Twitter команди

Повний список виглядає наступним чином: 

Воротарі: Унаї Сімон, Давід Рая, Алекс Реміро 

Захисники: Дані Карвахаль, Педро Порро, Хесус Навас, Робен Ле Норман, Дані Вівіан, Емерік Лапорт, Пау Кубарсі, Алекс Грімальдо, Хосе Гая 

Півзахисники: Родрі, Мартін Субіменді, Мікель Меріно, Фабіан Руїс, Оян Сансет, Алекс Баена 

Нападники: Ламін Ямаль, Ніко Вільямс, Дані Ольмо, Мікель Оярсабаль, Пабло Сарабія, Жерар Морено, Хоселу, Альваро Мората 

Наступні матчі збірна Іспанії зіграє з Колумбією 22 березня та Бразилією 26 березня. 