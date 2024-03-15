Став відомим склад цієї національної команди.
Збірна Іспанії - Getty Images
15 березня 2024, 16:56
Збірна Іспанії оголосила свій склад на матчі у березні - повідомляє офіційний Twitter команди.
Повний список виглядає наступним чином:
Воротарі: Унаї Сімон, Давід Рая, Алекс Реміро
Захисники: Дані Карвахаль, Педро Порро, Хесус Навас, Робен Ле Норман, Дані Вівіан, Емерік Лапорт, Пау Кубарсі, Алекс Грімальдо, Хосе Гая
Півзахисники: Родрі, Мартін Субіменді, Мікель Меріно, Фабіан Руїс, Оян Сансет, Алекс Баена
Нападники: Ламін Ямаль, Ніко Вільямс, Дані Ольмо, Мікель Оярсабаль, Пабло Сарабія, Жерар Морено, Хоселу, Альваро Мората
Наступні матчі збірна Іспанії зіграє з Колумбією 22 березня та Бразилією 26 березня.